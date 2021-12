Vier jaar cel voor afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi

Myanmar was voorheen vijftig jaar lang een militaire dictatuur. Suu Kyi zette zich in die periode in voor democratie. Ze zat vijftien jaar vast en in 1991 kreeg ze voor haar inspanningen de Nobelprijs voor de Vrede.

In 2016 kwam Suu Kyi met haar partij aan de macht, na verkiezingen. Ze is niet onomstreden. Haar wordt verweten dat ze niet genoeg deed om de Rohingya-minderheid in Myanmar te beschermen. Honderdduizenden Rohingya's zijn in de afgelopen jaren vanwege geweld tegen hen naar Bangladesh gevlucht.