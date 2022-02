Wekdienst 1/2: Rutte en Hoekstra naar Oekraïne • Chinees Nieuwjaar gevierd

Ander nieuws uit de nacht

'OM had dubbele pet op bij zelfmoordzaak undercoveractie': volgens De Telegraaf was de officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent vorig jaar leidde, dezelfde als in de strafzaak waarin de man als infiltrant was ingezet.

Ruim 120 gevangenissen VS afgesloten van buitenwereld na dodelijke ruzie bendeleden: bij die ruzie in een cellencomplex in Texas kwamen twee bendeleden om het leven. De lockdown geldt voor federale gevangenissen in het hele land.

Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse Centrale Bank: Robert van Trikt heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan grootschalige corruptie. Hij moet ook een boete van 500.000 Surinaamse dollar (omgerekend ruim 21.000 euro) betalen.

En dan nog even dit:

Het aantal tattooshops is in Nederland de afgelopen zeven jaar verdubbeld. Tatoeëerders merken ook dat de klanten diverser worden. Zo zegt Linda Berserik, eigenaar van tattooshop Tattoo Garden in Den Haag, dat er nu ook oma's en opa's met hun kleinkinderen meekomen voor een tatoeage. En ze heeft meer verhalen: