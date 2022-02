Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse Centrale Bank

De ex-baas van de Surinaamse Centrale Bank, Robert van Trikt, is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en moet een boete van 500.000 Surinaamse dollar (omgerekend ruim 21.000 euro) betalen. Hij heeft zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige corruptie, melden Surinaamse media.

Van Trikt, die ook de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft volgens de rechter geld witgewassen, verduisterd en zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie had een straf van tien jaar tegen Van Trikt geëist. Omdat het de eerste keer is dat hij in de fout gaat, is de straf lager uitgevallen. Zijn zakenpartner en medeverdachte, accountant Ashween Agnoe kreeg vier jaar opgelegd.