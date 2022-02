'OM had dubbele pet op bij zelfmoordzaak undercoveractie'

De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek naar de suïcide van een undercoveragent vorig jaar leidde, was dezelfde zaaksofficier als in de strafzaak waarin de man als infiltrant was ingezet. Dat schrijft De Telegraaf, die spreekt over een 'dubbele pet' van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM speelt een belangrijke rol in undercoveracties, omdat de officier van justitie beslist over de inzet van infiltranten. Het OM Zeeland-West-Brabant bevestigt tegen de krant dat het om dezelfde officier gaat. "De betrokkenheid van die zaaksofficier bij het Werken Onder Dekmantel-traject in het onderzoek Lugo is medio december 2020 gestopt". In januari 2020 was het undercovertraject gestart.

De nabestaanden vrezen voor 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. "Dat kan gewoon niet", zegt de weduwe van de infiltrant tegen de krant. De Nederlandse Politiebond (NPB) zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het Rijksrecherche-onderzoek.

Afgelopen november bleek uit een ander onderzoek dat undercoveragenten te veel aan hun lot worden overgelaten en er te weinig aandacht is voor hun mentale welzijn. Daarna beloofde de politie undercoveragenten voortaan beter te begeleiden en zei het Openbaar Ministerie meer toezicht te gaan houden.