Politie neemt maatregelen na 'pijnlijk en confronterend rapport'

De politie kondigt maatregelen aan om undercoveragenten beter te begeleiden tijdens hun werk. Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen.

Vandaag verscheen een onafhankelijk rapport naar aanleiding van het overlijden van een politie-infiltrant. De ervaren politieman beroofde zichzelf in april dit jaar van het leven tijdens een langdurige, geheime operatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de politie signalen over het mentale welzijn van de infiltrant liet liggen en dat de risico's van de operatie zijn onderschat. Ook is de organisatie van undercoveracties niet professioneel genoeg en de zorg voor betrokken agenten ondermaats.

Korpschef Henk van Essen noemt de conclusies "pijnlijk en confronterend". Hij erkent dat de politie ernstig tekort is geschoten, met de dood van een medewerker tot gevolg. "We hebben signalen gemist en de begeleiding had beter gemoeten", zegt Van Essen tegen de NOS. "Dit had niet mogen gebeuren."

Maatregelen

De korpsleiding grijpt daarom in bij de undercoverafdeling. Teams worden verkleind en bij belangrijke beslissingen moeten voortaan altijd leidinggevenden betrokken zijn. Ook komen er extra psychologen en deskundigen om het geestelijk welzijn van infiltranten in de gaten te houden.

Na de zelfdoding zijn alle lopende acties doorgelicht op mogelijke risico's. Volgens de politie is waar nodig ingegrepen. Zo'n scan wordt nu nog een keer gedaan.

De korpschef noemt de inzet van infiltranten onmisbaar in de strijd tegen georganiseerde misdaad en wil het opsporingsmiddel blijven gebruiken. "Maar dan moeten politiemensen die zich bezighouden met dit gevaarlijke en mentaal zware werk wel kunnen rekenen op de best mogelijke zorg en begeleiding", aldus Van Essen. Juist daar ontbrak het de afgelopen jaren aan.

Nabestaanden teleurgesteld

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het rapport van vandaag ontluisterend. "Voor de nabestaanden moet dit ook weer een enorme schok zijn", zegt hij. De minister trekt 3 miljoen euro uit om per direct betere zorg voor undercoveragenten te kunnen regelen.

Nabestaanden van de overleden politieman zijn "zwaar teleurgesteld" in de begeleiding door de politie. Verschillende mensen hebben aangegeven dat het niet goed ging met de undercoveragent, maar vonden geen gehoor. "Hij moest vooral niet zeuren en gewoon doorgaan", stelt de familie vandaag in een verklaring.

Zijn werkgever heeft hem aan zijn lot overgelaten, vinden ze. De nabestaanden en politievakbonden NPB en ACP nemen het de politietop kwalijk dat er te weinig aandacht was voor misstanden bij de dienst waar de undercoveragenten onder vallen. Ze hopen dat de problemen nu wél worden aangepakt. "Anders is het wachten op het volgende ongeluk binnen de dienst."