Met coronapas op reis in Europa? Dit verandert er deze week

Het groene 'coronavinkje' is ingeburgerd in Nederland en het buitenland. Niet alleen moet je het het coronacertificaat bij het reizen tussen EU-landen laten zien, ook in de horeca wordt de pas volop gebruikt. Maar komende week veranderen de Europese regels.

Dat heeft alles te maken met de omikronvariant en de boostercampagne. Eind vorig jaar kwamen de EU-lidstaten overeen om de geldigheid van het Europese coronacertificaat in te perken. Tenzij je een boosterprik haalt, verloopt je coronapaspoort na 270 dagen (negen maanden). En die regel gaat op 1 februari - komende dinsdag - in.

De regel heeft gevolgen voor iedereen die tussen de EU-landen wil reizen, of het nu voor werk of vakantie is. Heb je je tweede prik langer dan negen maanden geleden gekregen, dan kom je met de coronapas niet meer binnen. Dat betekent dat iemand die op 1 juli is geprikt tot 1 april nog de grens over kan. Daarna moet hij of zij ook geboosterd zijn. Overigens kan reizen met een negatief testbewijs nog wel.

De landen spraken die richtlijn af om het reizen binnen Europa tijdens de pandemie 'open te houden'. Reizen naar een andere EU-lidstaat blijft daardoor sowieso mogelijk. Maar de nieuwe situatie roept bij reizigers wel verwarring op.

Vrij reizen een groot goed

Terug naar de beginperiode van de coronacrisis: toen sloten veel EU-landen de grenzen uit angst voor het virus. Mensen die net aan de grens woonden, konden niet meer hun vrienden of familie aan de andere kant bezoeken. Ook was het voor sommigen onmogelijk naar hun werk te gaan.

Vrij reizen in de EU wordt gezien als een groot goed en daarom werd het Europese coronapaspoort in het leven geroepen. Door te laten zien dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent kon je bij andere landen de grens weer over.

Maar toen kwam omikron: een coronavariant waar aanvankelijk vrij weinig over bekend was, behalve dat hij veel besmettelijker was dan de eerdere varianten. Een aantal landen wilde de besluitvorming op Europees niveau niet afwachten en stelde op eigen houtje al extra eisen aan inkomende reizigers.

Zo moesten mensen die naar Italië of Oostenrijk gingen een test doen, ongeacht of ze volledig gevaccineerd of hersteld waren. In Portugal was een test ook verplicht voor gevaccineerden, maar bijvoorbeeld weer niet voor herstelden. De afspraken van december moeten een einde maken aan zulke extra regels.