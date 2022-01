Brug in Pittsburgh stort in, kort voordat Biden over infrastructuur komt praten

De deplorabele staat van de Amerikaanse infrastructuur kon bijna niet op een opmerkelijker moment duidelijk worden: enkele uren voordat president Biden in de stad Pittsburgh zou spreken over zijn miljardeninvesteringen in de infrastructuur, stortte daar een brug twintig meter naar beneden.

De brug was bedekt onder een laag sneeuw en het instorten leidde ook tot een gaslek, waardoor omwonenden geëvacueerd moesten worden. Verschillende voertuigen tuimelden naar beneden, waaronder een bus, en tien mensen raakten lichtgewond.

Volgens de autoriteiten is het incident uiteindelijk met een sisser afgelopen. De brug kwam terecht op een voetgangerspad in een park, maar daar liep op dat moment niemand.

De burgemeester zegt dat de brug in september nog gecontroleerd was. Hij wijst erop dat het infrastructuurplan van Biden van groot belang is voor zijn stad en de staat Pennsylvania. "We weten dat er bruggen zijn waar we aandacht voor moeten hebben", zei hij.

Een bus die op de brug reed is naar beneden gegleden: