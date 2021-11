Akkoord over mega-investering infrastructuur VS: 'Grote overwinning Biden'

Correspondent Lucas Waagmeester: historisch, maar ook zorgen voor Biden

"Hiermee bereikt Biden de belangrijkste overwinning van zijn presidentschap tot nu toe. Eindelijk een grote wet van zijn hand en iets wat eerdere presidenten maar niet is gelukt: een structurele verbouwing van Amerika's infrastructuur. Beide partijen gunnen het elkaar al jaren niet om dit probleem bij de wortel aan te pakken.

Dit is een doorbraak die overal in de VS voelbaar zal zijn. Tegelijkertijd zijn de zorgen van Biden niet voorbij. Hij wilde het liefste allebei zijn grote pakketten door het Congres loodsen, ook zijn fameuze build back better-plan, maar daar willen Congresleden zich maar niet achter scharen. Dat heeft te maken met diepe onenigheid binnen de Democratische Partij.

Build back better (BBB) staat staat voor een socialezekerheidspakket: van kinderopvang tot ouderenzorg, in combinatie met de grootste som geld die ooit naar de aanpak van klimaatverandering is gegaan. Dit is Bidens grote wens, maar de Democraten zijn het oneens met elkaar. De progressieve tak wil veel meer doen aan deze thema's, terwijl de gematigden de wet juist flink willen uitkleden en goedkoper willen maken.

Ondanks het succes kan die verdeeldheid binnen Bidens partij over het BBB-pakket nog echt lelijk uitpakken voor de president."