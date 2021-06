Biden wil betere infrastructuur in VS, Amerikanen willen dat 'klus geklaard wordt'

Het gesteggel in Washington gaat met name over geld. Iedereen is het er wel over eens dat er iets aan de verouderde infrastructuur moet gebeuren. Anders kan de de VS achter te komen liggen op bijvoorbeeld China, waar de aanleg van wegen en hogesnelheidslijnen in een sneltreinvaart gaat. Biden heeft daarom binnen zijn eerste 100 dagen een omvangrijk infrastructuurplan naar het congres gestuurd, waar sindsdien over onderhandeld wordt.

Met name over hoe het gefinancierd moet worden en wat er eigenlijk onder infrastructuur valt.

Transportondernemer William Dunavant begint, met een kapotte brug in zijn stad, inmiddels zijn geduld te verliezen. "Let's get it done, laten we deze klus klaren. Het is geen Republikeinse kwestie, het is geen Democratische kwestie, het is geen kwestie van het Witte Huis, maar het is een Amerikaanse kwestie, een Amerikaans probleem. Dit land heeft het gehad met al dat politieke getouwtrek. Stop met ruzie maken en doe wat. Doe wat het beste voor ons land is."

De partijen nemen nog tot einde volgende week de tijd om tot een overeenstemming te komen.