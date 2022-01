Lavrov herhaalt: wat Rusland betreft geen oorlog met Oekraïne

Rusland wil geen oorlog met Oekraïne, heeft minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vanmorgen in een persconferentie onderstreept. Ook zei hij dat Moskou bereid is verder te onderhandelen met het Westen.

Lavrov was positief over veiligheidsvoorstellen die de Verenigde Staten hebben gedaan om uit de crisis te komen. Die klinken volgens Lavrov beter dan voorstellen die de NAVO heeft gedaan. Het is aan president Poetin om te beslissen hoe Rusland erop zal reageren, zei Lavrov.

De NAVO en de VS leverden woensdag allebei een geschreven brief af aan het Kremlin. De exacte inhoud blijft geheim, maar in grote lijnen houden de twee partijen voet bij stuk. Ze blijven Oekraïne onvoorwaardelijk steunen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken liet weten dat er voorstellen in staan over samenwerking op het gebied van cyberaanvallen en transparantie over militaire oefeningen.

Diplomaten

Volgens Lavrov gebruikt de VS het "regime" van de Oekraïense president Zelensky om de spanningen tussen Rusland en het Westen verder op te bouwen. De minister hekelde westerse wapenleveranties aan Oekraïne. Volgens hem zijn heethoofden aan de Oekraïense kant het grootste gevaar, vooral als ze beschikken over westerse wapens.

Mogelijk moet Rusland voorzorgsmaatregelen nemen om diplomaten in Oekraïne te beschermen, zei Lavrov verder. De Verenigde Staten en Canada halen inmiddels diplomaten weg uit de hoofdstad Kiev. Nederlandse diplomaten mogen weg als zij dat willen, zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken eerder deze week hierover.

Baerbock en Macron

Moskou wil dat Oekraïne nooit lid kan worden van de NAVO. Daar gaat het westerse bondgenootschap niet in mee, werd eerder deze week duidelijk in een officiële reactie aan het Kremlin.

Lavrov verwacht ergens de komende weken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken af te spreken. Later vandaag spreekt hij met zijn Duitse ambtsgenoot Baerbock, meldt het Russische persbureau Interfax. De diplomatie draait op volle toeren. Vanochtend heeft president Poetin met zijn Franse ambtgenoot Macron telefonisch overlegd. Er komt geen officiële verklaring na dat gesprek.