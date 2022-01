Kuipers wilde overtuigen met cijfers, maar was selectief

Feitelijk gezien klopt dat, maar, zo zegt onderzoeksleider Niek Mouter, "het is wel het meest optimistische getal in ons rapport, terwijl er andere getallen in staan die meer passen bij de realiteit. Mensen kunnen hierdoor op het verkeerde been zijn gezet." Een journalist van BNR, die de laatste vraag van de persconferentie stelde, legde dit voor aan Kuipers. Die benadrukte dat hij "tot 15 procent" bedoelde.

In het rapport worden verschillende scenario's geschetst. In een van die scenario's wordt het 3G-systeem ingevoerd op alle plekken buiten school en thuis om, dus zowel op werkplekken, als in horeca en winkels. Dat zou kunnen leiden tot een afname van 15 procent van de besmettingen.

Minder dan 5 procent

Maar dat is nu niet de situatie. 3G is nu alleen vereist bij horeca, sport- en cultuurinstellingen en bij evenementen, en daarmee is het effect een stuk lager. "Het meest realistisch is een dempend effect van 5 procent of zelfs lager", zegt Mouter.

Dat het mogelijk nog minder dan 5 procent is, komt doordat de rekenmodellen al een aantal weken oud zijn. "Inmiddels zijn er heel veel meer mensen besmet, dat doet ook af aan de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs." De groep ongevaccineerden zonder natuurlijke bescherming neemt af, en de grootte van deze groep is van belang voor de effectiviteit van 3G.

"15 procent afname is niet van toepassing op dit moment, 5 procent wel. Dit getal is in de persconferentie niet goed over het voetlicht gekomen", concludeert Mouter.