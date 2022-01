Van Dissel: 'Prognoses op basis van aannames, en die verschillen per land'

RIVM-directeur Van Dissel ging vandaag in de technische briefing aan de Tweede Kamer in op recente kritiek op de modellen die het RIVM gebruikt. "U wilt dat we de laatste aannames op realistische getallen baseren, maar ik wil illustreren dat dat ingewikkeld ligt en dat dat afhankelijk is van naar welk land je kijkt."

Hierbij liet hij zien dat het RIVM gebruikmaakt van data uit verschillende landen en dat op basis daarvan aannames moeten worden gemaakt. Zo worden er aannames gemaakt over vaccineffectiviteit, de boostercampagne en ziekenhuisopnames. Data over ziekenhuisopnames worden voornamelijk uit andere landen gehaald, maar die data verschillen, liet hij zien.

Zo gaf hij aan dat op basis van Spaanse gegevens je zou kunnen afleiden dat het meevalt met de ziekenhuisopnames na een coronabesmetting. Maar in de Verenigde Staten gaan de ziekenhuisopnames juist omhoog. En in Israël, een land waar snel met een boostercampagne is begonnen, zie je een met de VS vergelijkbaar beeld.

"Als je te snel hebt geboosterd, heb je de deltavariant gedrukt, maar voor omikron was het te vroeg", verklaarde Van Dissel de Israëlische cijfers. "Modellen zijn net zo goed als de aannames die je erin stopt, maar de aannames verschillen per land. Er zitten keuzes in de modellen, en die probeer ik te duiden."