Taakstraf en acht maanden cel voor man die agent doodreed bij Nuenen

De bestuurder keek tijdens het rijden naar een vechtsportwedstrijd op zijn telefoon en stuurde daarna appjes over de uitslag. Vlak voor het ongeluk was hij ook actief op Instagram, zegt de rechter. "Dit is zeer onverantwoordelijk rijgedrag."

Volgens de advocaat van de man ging het om een inschattingsfout. De bestuurder zou de zwaailichten wel hebben gezien, maar dacht dat de politieauto aan het rijden was en wisselde daarom niet van rijbaan. Dat de man tijdens het rijden met zijn telefoon bezig was, betwist hij overigens niet.

De bestuurder zegt zelf dat hij deze gevolgen nooit heeft gewild en dat ook hij nog altijd last heeft van het ongeluk. Zo verliest hij mogelijk zijn baan en heeft hij EMDR-therapie gevolgd, onder meer bedoeld om trauma's te verwerken.

Te hoog

De straf die het Openbaar Ministerie had geëist tegen de bestuurder, 2,5 jaar cel, was volgens de rechtbank te hoog. Bij het bepalen van de huidige straf heeft de rechter gekeken naar vergelijkbare gevallen.

"Met dit alles moet ook voor andere weggebruikers duidelijk zijn dat het vasthouden (en gebruiken) van een mobiele telefoon tijdens het autorijden zeer strafwaardig rijgedrag is", stelt de rechtbank.