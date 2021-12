Man die agent bij Nuenen doodreed keek op telefoon, zegt OM

Tegen een automoblist die vorig jaar oktober bij Nuenen een politieagent doodreed, is 2,5 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zat de 37-jarige man uit Helmond vlak voor het ongeluk op zijn telefoon en reed hij zonder af te remmen in op de agent.

De 28-jarige agent werd geschept op de A270 toen hij een aangereden das van de weg wilde halen. De agent en een 35-jarige collega hadden hun auto met zwaailichten op de rechterrijstrook geparkeerd. Kort nadat de agenten waren uitgestapt werd de agent aangereden door een auto, die de politieauto van achteren raakte. Zijn collega stond op dat moment voor de auto en raakte ook gewond toen de politiewagen tegen haar botste.

Volgens het OM zat de verdachte tijdens het rijden op zijn telefoon. Zo zou hij een vechtsportwedstrijd hebben gevolgd op zijn telefoon, die op de bijrijdersstoel lag. Verder zou hij tijdens het rijden ook hebben geappt en zat hij volgens het OM, veertig seconden voor de aanrijding bij Nuenen, op Instagram.

Politieauto te laat opgemerkt

Uit onderzoek is gebleken dat dat de verdachte ongeveer 80 kilometer per uur reed en geen snelheid minderde toen hij de politieauto naderde. Hij heeft volgens justitie de stilstaande politieauto te laat opgemerkt.

De verdachte bleef tijdens de zitting ontkennen dat het ongeluk zijn schuld was, meldt Omroep Brabant. De advocaat van de verdachte stelde in zijn verweer dat de agent geen gevarendriehoek achter zijn politieauto had geplaatst.

Naast de celstraf eist het OM een rijontzegging van vijf jaar en moet hij een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.