Vrachtwagenchauffeur aangeklaagd voor moord na doodrijden motoragent

Het Openbaar Ministerie gaat vrachtwagenchauffeur Willem M. vervolgen voor moord op een motoragent. Hij werd al verdacht van doodslag en het verlaten van de plek van het ongeval.

De motoragent gaf de vrachtwagenchauffeur op 7 juli 2021 een stopteken op de Waalhavenweg in Rotterdam, nadat hij door rood was gereden. Daarna zou de chauffeur de agent met opzet hebben aangereden. De man werd honderden meters meegesleurd. De chauffeur reed daarna door. Motoragent Arno de Korte overleed ter plekke.

Volgens het OM is het onderzoek afgerond en leidt een eerste beoordeling tot een uitbreiding van de aanklacht met moord, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

De verdachte was al twee keer eerder betrokken bij ernstige aanrijdingen, waarbij in 2020 een 79-jarige vrouw uit Hellevoetsluis om het leven kwam. In 2015 verloor een andere motoragent een arm toen hij door de vrachtwagenchauffeur werd aangereden. Daarvoor kreeg hij destijds een taakstraf opgelegd.

De advocaat van de verdachte ontkent dat zijn cliënt motoragent Arno de Korte vorig jaar opzettelijk aanreed. De rechtszaak gaat begin april verder