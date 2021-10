OM: vrachtwagenchauffeur reed agent dood uit rancune en woede

Vrachtwagenchauffeur Willem M. reed in juli in Rotterdam met opzet een motoragent dood. Dat betoogde het Openbaar Ministerie in de eerste zitting van de rechtszaak tegen M. Hij zou onder meer hebben gehandeld uit rancune en woede. M.'s advocaat ontkende dat en sprak van een tragisch ongeluk.

Verder werd duidelijk dat de 46-jarige verdachte op verzoek van het OM voor observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij lijdt volgens een psychiater aan een persoonlijkheidsstoornis. Zijn advocaat pleitte tegen de verplichte opname. Volgens hem kan zijn cliënt ook in de gevangenis worden onderzocht door een psychiater. Maar de rechtbank ging daar niet in mee. M. zelf was niet in de rechtszaal aanwezig.

'Extra gas na stopteken'

De dodelijke aanrijding gebeurde op 7 juli op de Waalhavenweg in Rotterdam. Motoragent Arno de Korte (47) gaf de verdachte een stopteken, omdat hij door rood zou zijn gereden. Volgens getuigen stopte de agent op een uitvoegstrook, maar gaf M. op dat moment extra gas. Hij raakte de agent en die werd vervolgens honderden meters meegesleurd volgens de officier van justitie.

Het OM gaat uit van opzet en stelt dat er sprake was van doodslag, maar laat ook onderzoeken of het mogelijk gaat om moord. Volgens de aanklager was er bij de verdachte sprake van veel wantrouwen en rancune tegenover de politie en overheidsinstanties. M. zou hebben gevonden dat hij veel te vaak langs de kant worden gezet voor controle van zijn vrachtwagen. Dat veroorzaakte volgens het OM veel woede bij de verdachte.