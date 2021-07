Wat we nu weten over trucker Edwin M., die meerdere motoragenten aanreed

Onder Rotterdamse agenten heerst sindsdien de vrees dat M. het specifiek op hen gemunt heeft, vertelde motoragent Mike Damen vorige week in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij deed daar zijn verhaal zonder toestemming van leidinggevenden, naar eigen zeggen omdat hij niet wilde dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Damen was bevriend met de beide motoragenten die geraakt werden door M.

Damen noemde M. op de radio "iemand die niet gezond is, die tot alles in staat is", omdat hij het idee heeft dat agenten hem vaak ten onrechte willen controleren op zijn lading of zijn vrachtwagen. Damen: "Ik ben 1,91 meter lang en fors gebouwd, maar ik was bang van die man. Omdat je ziet dat je te maken hebt met iemand die niet gezond is, die tot alles in staat is en toch blijft rondrijden."

CBR ontving al meerdere waarschuwingen

Motoragent Damen zei vorige week tegen de NOS dat hij vergeefs aan de bel had getrokken bij zijn eigen leidinggevenden, maar ook bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat rijbewijzen toekent en zo nodig afneemt. Het AD meldt vandaag dat Damen niet de enige was die de organisatie waarschuwde over de vrachtwagenchauffeur: het CBR kreeg in 2019 drie meldingen binnen over de 'geestelijke nood' waarin M. verkeerde, van meerdere agenten.

Zo meldt een collega van Damen dat M. begin 2019 ongevraagd met hoge snelheid een controleterrein van de politie opreed, waarna hij in een gesprek met agenten "een opgefokte indruk" maakte en de politie "de schuld van alles" noemde. Volgens het AD kreeg M. in 2011 al een boete van 740 euro voor het mishandelen van medewerkers van de Inspectie Leefomgeving, maar kwam hij daarna door psychische keuringen van het CBR door deze boete te verzwijgen.

'M. zelf ook geïntimideerd door agenten'

NRC ging deze week op bezoek in Melissant, de woonplaats van M., en tekende daar een iets ander beeld op van de vrachtwagenchauffeur: buren kenschetsen hem volgens de krant als een "wat zielige man, die nog bij zijn moeder inwoonde". Hij zou worstelen met de nasleep van de eerste aanrijding uit 2015, waarna hij naar eigen zeggen door agenten ook geïntimideerd zou zijn.

"De politie is van meet af aan uitgegaan van boze opzet" in die eerste zaak, zegt advocaat Paul van Hoef tegen de krant. Hij stond M. vorig jaar bij, na het ongeluk met de fietsster. "Een motoragent kwam speciaal naar ze toe", zegt van Hoef over het familiebedrijf van M., "om op hun terrein even rond te rijden, en weer te vertrekken." Een buurvrouw zag "in de weekenden een motoragent voor het huis staan", zegt ze tegen NRC. "Dan stond 'ie te wachten totdat de chauffeur naar buiten zou komen."