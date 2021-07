Advocaat familie: 'Echtgenoot heeft truck niet horen claxonneren of remmen'

Begin deze maand werd een motoragent in Rotterdam doodgereden door Edwin M. De zaak krijgt veel aandacht, onder andere omdat de vrachtwagenchauffeur twee keer eerder bij zware ongevallen betrokken was. In 2015 reed hij een motoragent aan die daarbij zijn arm verloor. Vorig jaar was dus de dodelijke aanrijding van de 79-jarige fietsster. Veel verhalen in de media schetsen een beeld van een agressieve man die "een opgefokte indruk" maakte.

Toch zijn er ook verhalen die een ander beeld schetsen. Zo beschreven buurtbewoners van Edwin M. de vrachtwagenchauffeur tegenover NRC als een "wat zielige man" die zou worstelen met de nasleep van de aanrijding uit 2015. Ook zou hij volgens hen met regelmaat door motoragenten zijn geïntimideerd.

'Niet horen remmen of claxonneren'

Het ongeluk met de 79-jarige fietsster gebeurde toen haar echtgenoot al de weg was overgestoken. Die heeft gezegd dat de vrachtwagen toen nog erg ver weg was. "Het is gek dat de vrachtwagenchauffeur toen niet al heeft afgeremd, aangezien hij de echtgenoot moet hebben zien oversteken", zegt de advocaat. Ook verklaart de echtgenoot volgens de advocaat dat hij de vrachtwagenchauffeur niet heeft horen claxonneren of remmen.

Dat laatste lijkt af te wijken van het politieonderzoek dat destijds is uitgevoerd. Het OM kwam tot de conclusie dat de vrachtwagenchauffeur niets te verwijten viel, en dat hij de aanrijding niet had kunnen voorkomen.

Zijn truck was wel te zwaar beladen, maar ook als dat niet het geval was geweest, had hij niet op tijd kunnen stoppen, aldus het OM. De reconstructie die door de politie werd uitgevoerd, liet zien dat de vrachtwagen wel degelijk zou hebben geremd en uitgeweken. De zaak werd door het OM geseponeerd.

Overeenkomsten

Volgens Van Ardenne is een getuigenverklaring echter van belang voor het duiden van die technische bevindingen in het onderzoek. "Dat de echtgenoot niet officieel is gehoord, zou dus ook aanleiding kunnen zijn om het onderzoek te heropenen", zegt Van Ardenne. "En als uit technisch bewijs blijkt dat de chauffeur wel geremd heeft, blijft bij ons de vraag bestaan wanneer hij geremd heeft. En of dat niet veel te laat is geweest. Het enige geluid dat de echtgenoot zich herinnert voorafgaand aan de aanrijding, is het gillen van zijn vrouw."

Naast de verklaring van de echtgenoot, stelt advocaat Van Ardenne dat de informatie die nu beschikbaar is over de eerdere en latere aanrijdingen moet worden meegewogen in het onderzoek rond de aanrijding van de 79-jarige vrouw. "Het betreft nu een serie van drie aanrijdingen. Dat moet aanleiding zijn om te kijken naar essentiële overeenkomsten in de drie zaken."