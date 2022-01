Johnson opnieuw in het nauw door lockdownfeestje: vierde verjaardag met 30 man

In de week waarin meer duidelijk zal worden over 'partygate' schrijven Britse media wederom over een feestje van premier Johnson. Tijdens de eerste lockdown in het Verenigd Koninkrijk zou hij met dertig medewerkers zijn verjaardag op Downing Street hebben gevierd.

Volgens ITV News werden in de Cabinet Room een verjaardagstaart en 'picknickhapjes' gegeten en werd er voor de premier gezongen. Op dat moment, half juni 2020, waren bijeenkomsten binnenshuis verboden. Ook mochten gezelschappen niet zingen, omdat het de kans op verspreiding van het coronavirus zou vergroten.

Voor Johnson zou het feestje een verrassing zijn geweest, georganiseerd door zijn vrouw. De bijeenkomst duurde naar verluidt een halfuur. Later op de dag zouden ook familieleden in de ambtswoning zijn geweest om de verjaardag van Johnson te vieren.

Een woordvoerder van de premier zegt tegen ITV News dat een groep medewerkers kort bij elkaar was gekomen in de Cabinet Room na afloop van een vergadering, om de premier te feliciteren. "De premier is er nog geen tien minuten geweest." Dat er binnen ook een feestje met familieleden was, spreekt de woordvoerder tegen. De familie zou alleen buiten ontvangen zijn.

Onderzoeksrapport

Eerder was er in het Verenigd Koninkrijk al ophef over een kerstborrel en meerdere tuinfeestjes die Johnson en zijn medewerkers naar verluidt hebben gehouden, tegen de coronaregels in. Daardoor is Johnson onder druk komen te staan, onder meer in zijn eigen Conservatieve Partij. Later deze week verschijnt een onderzoeksrapport over sociale bijeenkomsten in Downing Street tijdens de pandemie.