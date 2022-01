'Vrijmibo vaste prik op Downing Street 10'

De feestjes in de ambtswoning van premier Johnson, waarvoor hij nu al twee keer excuses heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering, zeggen bronnen tegen Daily Mirror. De vrijdagmiddagborrels bleven ook in coronatijd doorgaan: 'wine time Fridays' stond vast ingepland van 16.00 tot 19.00 uur in de ambtswoning.

De tabloid heeft zelfs de hand weten te leggen op foto's van een speciale wijnkoeler die de medewerkers in december 2020 voor 142 pond aanschaften. Op een van de afbeeldingen is te zien hoe het apparaat door de achterdeur van de premierswoning naar binnen wordt gedragen.

De premier was volgens de bronnen aanwezig bij enkele feestjes en heeft zeker geweten dat ze vaste prik waren. Op weg naar het privégedeelte van zijn woning kwam hij wel eens langs de ruimte waar de medewerkers aan het borrelen waren.