Franse militair omgekomen bij mortieraanval in Mali

In de regio waar de militair is gedood, wordt onder meer gevochten met terreurbewegingen Islamitische Staat in de Grote Sahara en al-Qaida. De jarenlange strijd in de Franse ex-kolonie heeft tot doel om te voorkomen dat de Sahel verder uitgroeit tot een broeinest van terreurbewegingen dat ook een groot veiligheidsrisico vormt voor Europa.

In de aankondiging van het overlijden van Martin staat Macron ook stil bij de Franse missie in Mali. Hij noemt de ruim 4000 Franse militairen daar moedig en schrijft dat Frankrijk vastberaden is de strijd tegen terrorisme voort te zetten in de regio.

De missie in Mali kost Frankrijk zo'n 880 miljoen euro per jaar. Er zijn de afgelopen jaren 53 Franse militairen om het leven gekomen bij de strijd tegen terrorisme in het West-Afrikaanse land.

Frankrijk bouwt de missie sinds enige tijd af en het is de bedoeling om in de zomer van 2023 ongeveer de helft van het aantal troepen in Mali te hebben. Parijs hoopt dat Europese landen bijspringen en zelf troepen gaan sturen. Frankrijk overweegt overigens sneller uit Mali te vertrekken. Vorig jaar werd in Mali een coup gepleegd en de betrekkingen met de junta zijn slecht.