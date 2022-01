BOOS: aangifte van verkrachting tegen Ali B, John de Mol wist in 2019 van 1 zaak Rietbergen

Een voormalige deelnemer van The Voice of Holland heeft tegen coach Ali B aangifte gedaan van verkrachting. De aangeefster werd anoniem in beeld gebracht in het online-programma BOOS, waarin Tim Hofman de uitkomsten van zijn onderzoek presenteerde naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice of Holland.

In het programma zegt John de Mol, die naar eigen zeggen tot eind 2019 verantwoordelijk was voor The Voice, dat hij slechts beperkt wist van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager, bandleider Jeroen Rietbergen, tegen wie 19 vrouwen in BOOS hebben gesproken over intimiderend seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Mol zou in april 2019 op de hoogte zijn gesteld van klachten van één vrouw over grensoverschrijdend app-verkeer.

De deelneemster van The Voice die door Ali B zou zijn verkracht, vertelde in BOOS met vervormde stem dat ze acht jaar geleden, toen ze 18 was, werd verkracht door Ali B. Hij had haar rondgeleid in zijn studio, waarna ze op een bankje gingen zitten en hij haar opeens begon te zoenen. Ze verstijfde en verzette zich niet toen hij seks met haar had. "Ik voelde dat hij zo machtig was, dat ik dacht: wat jij wil, moet er nu gebeuren. Dus ik liet over me heenkomen wat hij van plan was met mij."

De vrouw heeft lang gedacht dat het haar eigen schuld was. Na de seks vroeg ze Ali B of hij "dat met meer meisjes had gedaan". Hij antwoordde volgens haar dat hij het vaker had gedaan en dat hij niet bang was, omdat niemand het zou geloven als iemand tegen hem zou getuigen. Verder zei het slachtoffer dat hij haar beloofd had te helpen verder te komen bij The Voice of Holland.

Plotseling zoenen

Ook een andere vrouw heeft aangifte gedaan tegen Ali B. Deze vrouw zei dat Ali B. haar zo in het nauw bracht en pushte dat ze uiteindelijk heeft toegegeven om ervan af te zijn.

In het programma deden anoniem nog meer vrouwen een boekje open over Ali B. Daarbij wordt een patroon duidelijk: Ali B. deed beloftes over roem, nam de jonge vrouwen mee naar zijn huis of zijn kleedkamer en begon plotseling te zoenen en aan de vrouwen te zitten.

Als ze protesteerden begon hij te lachen. Een voormalige deelnemer aan The Voice vertelde dat Ali B. onaangekondigd bij haar thuis kwam. Hij wreef toen over zijn benen en zei dat hij "zin had om te neuken". Ze heeft hem gevraagd weg te gaan, wat hij deed.

Ali B spreekt alle beschuldigingen tegen. In Boos zei hij het niet relevant te vinden of hij seksuele contacten had met kandidaten van The Voice.

Waarschuwing voldoende

John de Mol zegt in BOOS dat hij in april 2019 na de klacht over Rietbergen zijn zwager meteen op het matje heeft geroepen en hem "een half uur lang alle hoeken van de kamer heeft laten zien".

Omdat er niet eerder klachten over Rietbergen waren geweest, vond De Mol een waarschuwing voldoende. Na die periode zijn er geen nieuwe klachten over Rietbergen gekomen, zei De Mol. Hij weerspreekt dat hij het bij een berisping hield omdat Rietbergen zijn zwager is. Ook vindt De Mol niet dat Rietbergen als bandleider een machtspositie had binnen het programma.

Geen angstcultuur

Coach Ali B had volgens De Mol wel een machtspositie. Daarom vindt hij seksueel contact van Ali B met kandidaten in The Voice onaanvaardbaar, of het nu gaat om een relatie met wederzijdse instemming of misbruik: "Als ik er zou zijn achtergekomen dat een coach een relatie zou hebben met een talent, zou ik onmiddellijk snoeihard ingrijpen", zei hij.

De Mol denkt niet dat er onvoldoende plekken waren voor vrouwen om ongewenst gedrag te melden, maar concludeert wel dat er kennelijk een rem was bij vrouwen om daar gebruik van te maken. Hij spreekt tegen dat er sprake is van een angstcultuur.

De Mol wil dat er binnen Talpa een werkgroep komt die gaat onderzoeken wat er moet gebeuren om vrouwen misstanden te laten melden: "Die werkgroep zal zo goed als zeker grotendeels uit vrouwen bestaan."