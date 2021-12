Juicekanalen vs. Marco Borsato: 'Wij zijn sappiger dan de grotere media'

De wet zegt wel dat smaad en laster strafbaar zijn. "Mensen denken vaak dat de vrijheid van meningsuiting onbeperkt is, maar dat is niet zo", zegt mediawetenschapper Linda Duits, verbonden aan de Universiteit Utrecht. "We hebben wetten die ons tegen smaad en laster beschermen en daarbij maakt het niet uit wáár je iets zegt dat feitelijk onjuist is en een goede naam besmeurt. Het lijkt mij nogal risky business bij zo'n kanaal, ook omdat ze mogelijk geen vermogen hebben om een advocaat van te betalen, zoals roddelbladen wel hebben."

JuiceChannel krijgt geregeld berichten van mensen die met een advocaat dreigen. Ook worden de makers weleens benaderd om content weg te halen, zegt Dephlin Jacobs. Maar volgens hem is het nog nooit zo ver gekomen dat er daadwerkelijk een advocaat aan te pas is gekomen.

"En als we zeker weten dat iets waar is, passen we het ook niet aan. Mensen gaan het toch ontkennen als ze zijn vreemdgegaan."