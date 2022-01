'Weinig overzicht en gebrekkige communicatie in eerste dagen watersnood'

Waterschap Limburg had tijdens de watersnood in Limburg afgelopen zomer onvoldoende overzicht, vooral in de eerste drie dagen van de crisis. Dat blijkt uit een evaluatie van het Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement in opdracht van Waterschap Limburg.

Zware regenval leidde in juli vorig jaar tot ernstig hoogwater in onder andere Limburg. De onrust en schade waren groot, ook in de buurlanden. Nog steeds ervaren veel Limburgers de gevolgen van het hoogwater.

Er was net een nieuw crisisplan en medewerkers van het waterschap waren hiervan niet of niet goed op de hoogte. Teams werkten daardoor langs elkaar heen en deden veel dingen naar eigen inzicht.

Eigenlijk hadden alle crisisteams behoefte aan afstemming met andere teams, maar dat lukte niet overal goed. Dat kwam onder meer doordat teams in het begin overvraagd werden en daardoor onbereikbaar waren, blijkt uit het rapport.

Waterstanden niet bekend

Ook was er niet de hele tijd een goed beeld van de waterstanden van de rivieren. Het actuele waterpeil van de Maas was vaak al achterhaald op het moment dat Rijkswaterstaat een hoogwaterbericht uitgaf. Er werd in de modellen niet uitgegaan van zij-instroom van water vanuit bijvoorbeeld de Roer.

Ook was nog niet bekend wat de effecten waren van de versterking van keringen in het kader van de hoogwaterprogramma's van de afgelopen jaren.

Deze inwoonster van Valkenburg vertelde eerder al dat maanden na de crisis haar huis nog steeds niet was hersteld: