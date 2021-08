Roermond vond 'laatste redmiddel' tegen hoogwater te gevaarlijk

Waterschap Limburg heeft het tijdens de watersnood in Limburg niet aangedurfd om een geul in gebruik te nemen die speciaal is aangelegd om hoogwater snel en veilig af te voeren. Het waterschap was bang dat er een dijkdoorbraak zou ontstaan en de binnenstad van Roermond zou onderlopen, meldt 1Limburg.

De geul wordt ook wel de Groene Rivier genoemd en is begin jaren negentig aangelegd. De geul ligt parallel aan de Roer. De Groene Rivier maakte deel uit van het "ecologisch opgezette hoogwaterbeschermingsplan voor Roermond", schreef het magazine Land + Water destijds: "groene rivier houdt Roermond droog".

Op vrijdag 17 juli en zaterdag 18 juli kwam heel veel water uit Duitsland op Roermond af. De waterafvoer in de Roer steeg tot 300 kuub per seconde, waar eerdere records rond de 120 kuub zweefden. Tegelijkertijd werd het water van de Roer (en de Hambeek, iets verderop) ook nog eens 'teruggeduwd' door het vele water dat via de Maas naar Roermond stroomde.

Grote schades

Een aantal bewoners vroeg zich openlijk af waarom de Groene Rivier toen niet in gebruik is genomen. Nu blijkt dat ingenieurs van het waterschap het niet aandurfden om een opening in de dijk van de Roer te maken, zodat het water daar via de Groene Rivier kon weg stromen. "Bij de voorspelde en gemeten afvoeren en waterstanden zou er een reëel risico op een dijkdoorbraak langs de Groene Rivier zijn, met mogelijk grote schades in de binnenstad van Roermond tot gevolg", reageert een woordvoerder van Waterschap Limburg.

Volgens hem had in dat geval ook een veel groter deel van Roermond geëvacueerd moeten worden dan nu het geval was. "Dit was nu beperkt tot de wijken rond de Hambeek maar zou in dat geval ook de binnenstad en Voorstad Sint Jacob hebben getroffen. Door het niet inzetten van de Groene Rivier is het (verhoogde) risico op overstroming van de binnenstad van Roermond afgewend."

Zijn er onderdelen verdwenen?

Het besluit over de Groene Rivier roept veel vragen op. Is de Groene Rivier verkeerd ontworpen? Was het systeem niet berekend op de historisch hoge waterstanden? Zijn er sinds de aanleg begin jaren negentig onderdelen aangepast of verdwenen? Het Waterschap kan of wil deze vragen nog niet beantwoorden. "De Groene rivier maakt onderdeel uit van de brede evaluatie die nu wordt opgezet", aldus de woordvoerder. "Najaar 2021 hopen we hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. De werking van het systeem wordt meegenomen in de evaluatie."