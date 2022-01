Wekdienst 17/1: Staatssecretaris Vijlbrief bezoekt Groningen • Afghaanse gezinnen eisen evacuatie in kort geding

Goedemorgen! Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw spreekt in Groningen belangengroepen in het bevingsgebied. En de rechter in Den Haag doet uitspraak in een kort geding dat door vier Afghaanse gezinnen is aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Eerst het weer. Vooral in het westen schijnt geregeld de zon, dieper landinwaarts komen vrij veel wolken voor waaruit lokaal ook wat regen kan vallen. Daar waar de zon schijnt wordt het 9 graden, elders een graad of 7. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig boven land en krachtig aan zee.