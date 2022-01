Wat is er aan de hand bij The Voice of Holland?

Coach Waylon laat via zijn manager weten het nieuws "heel erg triest te vinden" en benadrukt dat hij blij is "dat we er niets mee te maken hebben". Glennis Grace, die pas sinds dit seizoen bij The Voice als coach actief is laat ook weten geschokt te zijn en het goed te vinden dat er nu een onderzoek komt.

Jamai Loman, die achter de schermen verslag doet in het programma, is "geschokt en verdrietig". "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, met name voor diegenen die schade en verdriet is toegebracht. Het is een juiste keuze, in het belang van alle betrokkenen, de uitzending op te schorten."

Wat gebeurt er nu?

Producent ITV zegt een extern onderzoek naar de aantijgingen van seksueel wangedrag bij The Voice in te laten stellen. RTL is zoals gezegd tijdelijk gestopt met het uitzenden van het programma. Dat betekent dat het vrijdagavond, een van de belangrijkste televisiemomenten, in ieder geval voorlopig een kijkcijferkanon kwijtraakt. Het programma trok vrijdag nog ruim 1,6 miljoen kijkers.

Donderdag wordt op YouTube de aflevering van BOOS geplaatst die in het teken staat van The Voice. In augustus deed presentator Tim Hofman via Instagram al een oproep aan mensen die aan talentenjachten hebben meegedaan en "daar dingen meegemaakt, gezien of gehoord hebben die niet door de beugel kunnen". Toen kreeg de redactie van BOOS al verhalen te horen over ongepast gedrag.