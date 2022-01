Afgezette Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta (76) overleden

De voormalige president van Mali Ibrahim Boubacar Keïta is overleden in de hoofdstad Bamako. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was 76. Waaraan Keïta is overleden, is niet meegedeeld.

Keïta, bekend als IBK, was president van het West-Afrikaanse land van september 2013 tot augustus 2020, toen hij werd afgezet. Onder zijn bewind namen islamitische rebellen grote delen van het midden en het noorden van het land in. Daardoor verloor Keïta aan populariteit.

Daarvoor was IBK ook al jaren premier van Mali geweest, van 1994 tot 2000. In 2001 richtte hij zijn eigen partij op, genaamd Bijeenkomst voor Mali, en in 2013 werd hij tot president gekozen, na afloop van de burgeroorlog die in 2012 begon. In 2013 werd een VN-vredesmissie opgezet. In de jaren daarna werden geregeld aanvallen uitgevoerd op de vredestroepen.

Opstandelingen

Ook Nederland leverde een bijdrage aan de missie. Van 2014 tot 2019 waren er 400 Nederlanders gestationeerd in Gao, in het zuidoosten van het land. Hun taak was vooral het verzamelen van informatie over plaatsen waar spanningen zouden kunnen ontstaan.

Islamitische opstandelingen drukten een belangrijke stempel op Keïta's presidentschap. Zo was er in november 2015 een gijzeling in het Radisson Blu hotel in Bamako. Er werden zo'n 170 mensen gegijzeld. 21 mensen kwamen om het leven, vooral buitenlanders. In maart van dat jaar werd een nachtclub bestormd. Dat kostte aan zeker vier mensen het leven. Voor deze aanslagen werden in oktober 2020 twee jihadisten ter dood veroordeeld.

Militaire coup

Keïta slaagde er niet in vrede te brengen in het land, de corruptie te bestrijden en de economische problemen op te lossen. In de zomer van 2020 braken de zwaarste rellen in jaren uit in Bamako, waarbij tientallen doden vielen.

Na maanden van antiregeringsprotesten, waarin Keïta werd beschuldigd van corruptie en werd gedemonstreerd tegen zijn falende beleid, werd er een militaire coup gepleegd en werd Keïta afgezet. Hij maakte zijn aftreden bekend vlak nadat hij met premier Boubou Cissé was gegijzeld door rebellerende militairen.

Sinds zijn vertrek is de situatie in Mali niet verbeterd. Na de coup onder leiding van kolonel Assimi Goïta kwam er een overgangsregering met burgerpresident Bah N'Daw aan het hoofd. In mei vorig jaar pleegde Goïta opnieuw een coup, waarna hij zelf werd beëdigd als president van de overgangsregering.

Goïta overleefde in juli vorig jaar een aanval met een mes. In december kwamen bij een aanslag op een bus zeker dertig mensen om het leven. Dat was vermoedelijk het werk van jihadisten.