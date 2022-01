Groningers gaan met fakkels de straat op en eisen respect van Den Haag

Bestuurders van de aardbevingsgemeenten boden deze week hun excuses aan voor de manier waarop het geld werd verdeeld. Zij maakten afspraken over het geldbedrag met de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. "Wat bedoeld was als iets extra's, is geëindigd in een fikse kater", zei Commissaris van de Koning René Paas woensdagavond in een spoeddebat in de Provinciale Staten.

Hij noemde de gang van zaken een misrekening. "Het was een beschamende vertoning. We hebben te optimistisch gekeken naar iets dat we op onze klompen hadden kunnen aanvoelen. Zo ontstond maandag een wedstrijd waarin mensen elkaars concurrenten werden. Dat is niemands bedoeling geweest, het was akelig om te zien."

Kinderhartcentrum weg uit Groningen

De fakkeldemonstratie van vanavond gaat niet alleen over de aardgasperikelen. Groningers hebben het gevoel dat ze deze week ook nog een andere teleurstelling te verwerken kregen. Minister Kuipers van Volksgezondheid liet dinsdag weten het kinderhartcentrum van het Groningse UMCG te willen sluiten.

Die zorg wordt op andere plekken in het land geconcentreerd, ondanks de ruim 250.000 protesthandtekeningen die waren verzameld. De topman van het UMCG loopt vanavond mee in de demonstratie en roept anderen op om mee te lopen, ook voor het kinderhartcentrum.

Al deze kwesties zijn volgens Merel Jonkheid van de Groninger Bodem Beweging reden om veel mensen te verwachten bij de mede door haar georganiseerde fakkeloptocht. Bij de laatste grote demonstratie in 2017 kwamen er tussen de 8000 en 10.000 mensen opdagen. Ze kiezen ervoor om niet naar Den Haag te gaan, maar gewoon in de eigen provincie te blijven.

"We willen graag een podium zijn voor Groningen", zegt Jonkheid. "We willen mensen niet helemaal naar Den Haag laten rijden. Laat Den Haag maar hier komen, dan kunnen ze laten zien hoe serieus ze ons nemen."