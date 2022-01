Staatssecretaris Vijlbrief gaat in gesprek met bewoners bevingsgebied Groningen

Staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) gaat volgende week twee dagen lang in gesprek met bewoners, bestuurders en instanties in het getroffen aardbevingsgebied in Groningen.

De nieuwe staatssecretaris is maandag en dinsdag in Groningen, meldt RTV Noord. Naast de gesprekken met bewoners bezoekt hij onder meer het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen, die onder meer werkt aan de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied.

Begin deze week stonden tienduizenden Groningers online in de wachtrij om een subsidie voor de verbetering van hun woning aan te vragen. Ook stonden honderden Groningers in de rij bij gemeentehuizen om de 10.000 euro rijkssteun te bemachtigen.

Zo druk was het: