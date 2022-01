Groningers: chaos bij subsidieverdeling onacceptabel

"220 miljoen subsidie geven en toch iedereen kwaad krijgen, Den Haag flikt het." Zo vat het Groningse stadsblog Sikkom de woede in de provincie samen, de dag na de chaos bij het verdelen van opknapsubsidies voor huizen in aarbevingsgebied. Gisteren konden zo'n 45.000 huishoudens intekenen op een rijkssubsidie van 10.000 euro. Daarbij gold het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Met het beschikbare bedrag, 220 miljoen euro, kon nog niet de helft van de gegadigden tevreden worden gesteld. De hele dag door stonden tienduizenden mensen online in de wacht, ook nadat het geld al lang vergeven was en het loket was gesloten. In enkele gemeenten stonden ook honderden mensen in de rij, vaak vergeefs. RTV Noord kwam in Hoogezand een 83-jarige hartpatiënt tegen, die een stoel had meegenomen om de uren in de kou door te komen.

Zo druk was het: