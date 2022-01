Kabinet trekt nog eens 250 miljoen uit voor subsidieregeling Groningen

Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregeling in het Groningse aardbevingsgebied. Het is de bedoeling dat alle Groningers die in aanmerking komen voor 10.000 euro om hun woning te verbeteren, dat bedrag kunnen krijgen.

Maandag leidde het aanvragen tot een chaos, omdat er slechts 220 miljoen euro was uitgetrokken, terwijl bijna 50.000 huishoudens de subsidie konden aanvragen. Hierdoor dreigden zo'n 25.000 mensen achter het net te vissen.

Staatssecretaris Vijlbrief voor MIjnbouw schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de gang van zaken betreurt. "Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan - letterlijk in de kou buiten, of digitaal - niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen."

Lange tijd onduidelijkheid

De subsidieregeling is bedoeld voor Groningers die in bepaalde postcodegebieden in het aardbevingsgebied wonen, maar niet onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen vallen. Omdat lange tijd onduidelijk was of zij ergens voor in aanmerking zouden komen, hebben zij vaak lang weinig tot geen onderhoud aan hun huis gedaan.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze mensen hun aanvraag - met een prijsopgave van voorgenomen maatregelen - alsnog kunnen indienen. Vijlbrief schrijft dat hij zich gaat inspannen om de nieuwe ronde snel te laten beginnen. Maar hij wil voorkomen dat het opnieuw misgaat.

"De enige oplossing"

De Groningse commissaris van de Koning, Paas, zegt in een eerste reactie dat hij het een goed besluit vindt. Hij heeft de afgelopen dagen veel contact met de nieuwe staatssecretaris gehad. "We zijn blij dat hij meteen de koe bij de hoorns heeft gevat. Dit was eerlijk gezegd de enige oplossing."

Vijlbrief kondigde deze week aan dat hij maandag en dinsdag voor een eerste kennismaking naar Groningen gaat. De commissaris van de Koning verwacht dat dit bezoek na het besluit "in een iets rustiger vaarwater komt".

Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden Groningen verwacht dat het bedrag dat er nu nog bij komt "genoeg is om iedereen die daar recht op heeft gebruik te laten maken van de genoegdoeningsregeling."

"Ogen uit de kop schamen"

PvdA-Kamerlid Nijboer noemt het besluit onvermijdelijk. "Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen dat ze mensen lieten vernikkelen in de kou." Hij vindt overigens dat er nog twee andere cruciale stappen moeten worden genomen "om Groningen recht te doen": de gaswinning moet niet weer worden verhoogd en het kinderhartcentrum moet behouden blijven voor het noorden.