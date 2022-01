Defence for Children: uit huis geplaatste kinderen krijgen niet juiste hulp

"Een uithuisplaatsing is een zeer emotionele en impactvolle gebeurtenis", zegt Huls. "Om uithuisplaatsingen te voorkomen en het jaarlijkse aantal te verminderen, is passende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders nodig. Nederland faalt nu en moet flink aan de bak, want kinderen hebben recht op de best passende zorg, niet op het minst slechte alternatief."

In 2020 groeiden ongeveer 43.000 kinderen niet in hun oorspronkelijke thuissituatie op. Bijna 19.000 kinderen werden dat jaar via de kinderrechter uit huis geplaatst.

Volgens Huls zijn er de afgelopen jaren door verschillende partijen veel voorstellen voor verbetering ingediend bij de Rijksoverheid. Maar ze concludeert dat daar weinig mee wordt gedaan: "Maak nou inzichtelijk wat die verbeteringen in de weg staat en maak een einde aan de belemmeringen, zodat we kunnen werken aan het verminderen van het aantal kinderen dat uit huis wordt geplaatst."