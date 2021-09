Ouders zien vrijwillige uithuisplaatsing kind soms onterecht als plicht

De jeugdzorg kampt met lange wachtlijsten en groeiende personeelstekorten. Maar er is nog iets wat een nieuw kabinet moet aanpakken, zeggen deskundigen: het grijze gebied in de jeugdhulp.

Als een gezin met problemen hulp krijgt, weten ouders vaak niet of het gaat om vrijwillige hulp of dwangmaatregelen. Soms denken ouders bijvoorbeeld onterecht dat hun kind gedwongen uit huis moet.

Daarom, zegt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, moet nieuw beleid duidelijker maken welke rechten en plichten ouders hebben.

Urinecontroles

Hoe is het grijze gebied ontstaan? Gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding, kunnen in aanraking komen met sociale wijkteams of een organisatie als Veilig Thuis. Soms vragen ouders zelf om hulp en soms komt hulpverlening in actie na meldingen uit de omgeving.

Wanneer jeugdzorginstanties zich veel zorgen maken over een gezin, kan die hulp minder vrijblijvend worden. Ouders kunnen terechtkomen in een zogenoemd 'drangtraject' (ook wel 'preventieve jeugdbescherming') als laatste optie om een gang naar de kinderrechter te voorkomen.

Het voordeel is dat jeugdzorginstanties zo snel kunnen ingrijpen. Het nadeel is dat er geen onafhankelijk onderzoek en een oordeel van een rechter aan te pas komt. "In de praktijk is een grijs gebied ontstaan", zegt hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning. Het drangtraject is "juridisch gezien vrijwillig, maar ouders ervaren het alsof het gedwongen is. En dat is problematisch."

"Het kan zo ver gaan dat een kind uit huis geplaatst wordt, dat de omgang met ouders beperkt wordt, of dat urinecontroles worden opgelegd."