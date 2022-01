Videoboodschap koning: Gouden Koets wordt voorlopig niet gebruikt

De koets werd in 2015 voor het laatst gebruikt tijdens het traditionele ritje op Prinsjesdag. Na een ruim vijf jaar durende restauratie was de Gouden Koets naar het Amsterdam Museum gebracht, waar hij in een glazen behuizing op de binnenplaats tentoongesteld staat. Tijdens de restauratie gebruikte koning Willem-Alexander vervangend vervoer, de Glazen Koets uit 1826.

In de expositie is ook aandacht voor de discussie over het omstreden zijpaneel Hulde der koloniën, dat velen tegenwoordig racistisch noemen. Een besluit over wat er met de koets zou gebeuren na de tentoonstelling was er nog niet.

Koloniaal verleden verheerlijkt

Al voor aanvang van de restauratie in 2015 speelde er een maatschappelijke discussie over het paneel, aan de zijkant van de koets, dat het Nederlandse koloniale verleden zou verheerlijken. Critici meenden dat de koets om die reden niet langer gebruikt kan worden of dat het paneel vervangen zou moeten worden.