'Gerestaureerde Gouden Koets kan ons helpen anders naar het verleden te kijken'

Ruim vijf jaar heeft de restauratie van de Gouden Koets geduurd, maar nu is het klaar. De komende acht maanden kan iedereen die dat wil de koets bekijken in het Amsterdam Museum, waar hij in een glazen behuizing op de binnenplaats tentoongesteld staat. Koning Willem-Alexander opent daar morgen de expositie De Gouden Koets.

Het koninklijke rijtuig blijft tot eind februari 2022 in het museum. Of de koets daarna weer door de koning gebruikt zal worden op Prinsjesdag, is nog niet bekend. De koning moet daar nog een besluit over nemen.

De Gouden Koets was in 1898 een geschenk van Amsterdam aan koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van haar inhuldiging. Voor het eerst sinds de bouw is de koets helemaal uit elkaar gehaald, grondig onderzocht en daar waar nodig is het hout- en leerwerk, het textiel, de wielen en het verguldsel gerestaureerd door specialisten uit binnen- en buitenland. De kosten voor de restauratie, zo'n 1,2 miljoen euro, zijn voor rekening van de koning.