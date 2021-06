Koning opent expositie over omstreden Gouden Koets na jarenlange restauratie

De Gouden Koets kwam de afgelopen jaren onder vuur te liggen vanwege het zijpaneel Hulde der koloniën, waarop afbeeldingen van het koloniale verleden van Nederland staan. Op het paneel is een witte vrouw op een troon te zien met om haar heen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen. Critici zeggen dat dit een verheerlijking van het koloniale verleden is, dat niet meer bij deze tijd past.

De koning zegt de discussie over de koets te volgen, maar er niet aan deel te nemen. Hij besloot de koets in de oorspronkelijke staat te laten restaureren. "We gaan niet de geschiedenis herschrijven", zei hij. Het is nog niet bekend of de koets volgend jaar op Prinsjesdag wordt gebruikt.