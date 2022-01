Wat doen de medische mondkapjes die het OMT adviseert?

Als het kabinet het OMT-advies over medische mondneusmaskers overneemt, wordt het de bedoeling dat 13-plussers binnen én soms buiten het veelal blauwe mondkapje gaan dragen. Vijf vragen over de mondneusmaskers.

1. Om welke mondkapjes gaat het precies?

Om medische of chirurgische mondneusmaskers van het type 2 of 2R, niet te verwarren met FFP2-maskers. Het zijn beschermingsmiddelen die zorgverleners dragen bij de verzorging en behandeling van patiënten en cliënten. Die medische maskers type 2 hebben een bacteriefilter van minimaal 98 procent, maar zijn niet spatresistent. Type 2R-maskers zijn wel spatdicht. Zie verder het kader onderin.

"Sommige stoffen mondkapjes zijn goed, maar heel veel deugen niet", zei OMT-lid en hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss gisteren. "Daarom adviseren we alleen de medische, chirurgische mondmaskers nog te dragen, die mensen kennen als de blauwe maskers. Die maskers zijn spatbestendig en er zit een elektrostatische lading in die een deel van het werk doet."

2. Vanwaar ineens dit advies?

Eind december vroeg het ministerie van Volksgezondheid het OMT om advies over het dragen van mondkapjes. De medische mondneusmaskers beschermen iets beter tegen de uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en beschermen de drager ook beter tegen het oplopen van een infectie, aldus het OMT gisteren. Nu moeten in onder meer het openbaar vervoer, winkels en onderwijsinstellingen niet-medische mondkapjes worden gedragen.

3. Waar en wanneer zouden ze gedragen moeten worden?

In alle publieke binnenruimtes, of er nou wel of geen afstand kan worden gehouden: onderwijs, horeca, culturele instellingen, bedrijven, kantoorruimtes en binnensportruimten. Het advies is om ze daar continu te dragen, behalve tijdens het eten, drinken en sporten.

En in publieke buitenruimtes waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Denk aan drukke winkelstraten en markten en tijdens sportevenementen en demonstraties.

4. Hoe weet je of je het juiste mondkapje hebt?

Als er op de verpakking een CE-markering staat, en het typenummer: II of IIR. Dat mogen producenten er alleen op zetten als de kapjes voor medisch gebruik zijn. Aan het mondkapje zelf kun je niet zien of deze geschikt is, zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

5. Zijn er genoeg beschikbaar?

Drogisterijen hebben onvoldoende medische mondkapjes type 2 op voorraad. "Als het OMT-advies wordt overgenomen, verwachten we dat ze snel zijn uitverkocht", zegt directeur van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven Jos Jongstra. De CBD-directeur zegt dat er wel gesprekken lopen over de aanschaf van grote partijen, maar dat het nog wel even duurt voordat er voldoende van beschikbaar zijn.

Drie Nederlandse producenten zeggen in staat te zijn om gezamenlijk miljoenen medische maskers per week te maken.