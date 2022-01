Groot onderzoek: vaccin heeft miniem effect op menstruatiecyclus

Volgens gynaecoloog Marlies Bongers is het recente Amerikaanse onderzoek een extra reden om niet te vrezen voor onvruchtbaarheid na vaccinatie. "Want tot nu toe is er nog geen een studie die heeft laten zien dat vrouwen minder vruchtbaar worden en het lijkt er nu dus ook op dat je eisprong op dezelfde tijd is. Verder hebben ze ook nog eens gekeken naar vrouwen tussen de 24 en 45 jaar, dus de leeftijd waarin vrouwen doorgaans zwanger willen worden."

Het betekent volgens haar niet dat alles rond menstruatie en vaccinatie nu wel is onderzocht. Zo vindt Bongers het een gemiste kans dat de Amerikaanse wetenschappers niet direct ook hebben gekeken naar zaken als de hevigheid van de menstruatie of veranderingen in bloedverlies.

De Amerikaanse onderzoekers schrijven hier in een vervolgstudie naar te gaan kijken. Bongers wacht de resultaten met nieuwsgierigheid af. "Want dat is nu niet uitgezocht en kan ook best een rol spelen."