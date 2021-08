Vaccinatie en menstruatie: 'Iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus'

"Iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus", voegt gynaecoloog Judith Huirne toe. "Je weet niet of dat door het vaccin komt of dat het toevallig is. We moeten eerst onderzoeken of er een oorzakelijk verband is."

Volgens Huirne kan de menstruatiecyclus door allerlei zaken worden beïnvloed, onder meer door stress. "Als je gestresst bent, komt er cortisol vrij, waardoor je hormoonspiegel wordt beïnvloed. Dan kun je bijvoorbeeld een eisprong overslaan waardoor de volgende menstruatie heviger kan zijn."

Angst voor prik

Ook gynaecoloog Van Dijken, tevens voorzitter van de stuurgroep Women's Health van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, wijst op de rol van stress. "Als je je niet goed voelt of niet lekker in je vel zit, kan dat al een wissel trekken op je cyclus. Of als je stress had uit angst voor de prik."

Volgens Van Dijken is er wel een verband tussen gezondheid en hormoonhuishouding, maar zijn wat betreft de menstruatiestoornissen na een vaccinatie nog geen conclusies te trekken. "Het enige wat je kan constateren, zijn twee feiten: je bent ingeënt en je hebt last van menstruatieklachten. Of daar een causaal verband tussen zit, weet je niet. Voor hetzelfde geld hadden de melders last van stress, waren ze de pil vergeten, noem maar op. Het enige wat je kunt zeggen is dat de meldingen opvallen, dus het is goed dat ze worden onderzocht."