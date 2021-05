De zeldzame bijwerking van AstraZeneca en Janssen uitgelegd

Niet zomaar trombose, zei minister Hugo de Jonge eerder over de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, die later ook bij het Janssen-vaccin werd vastgesteld.

Het gaat om een zeldzame, gevaarlijke bijwerking van bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Tot nu toe is de bijwerking bij vijftien mensen vastgesteld, onder wie drie mannen, maakte het bijwerkingencentrum Lareb vandaag bekend.

Maar wat houdt die bijwerking nou precies in en wat weten we er inmiddels over? NOS op 3 legt het uit: