Ruim 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot 1 december van dit jaar ruim 17.000 meldingen gekregen van menstruatiestoornissen na coronavaccinaties. Het gaat om uiteenlopende klachten, zoals een hevige of een verlate menstruatie.

Melders geven over het algemeen aan dat de menstruatie na vaccinatie anders is dan daarvoor. De meeste meldingen gingen over een hevige menstruatie (zo'n 4500 keer), gevolgd door verlate menstruatie (3200 keer), onregelmatige menstruatie (3000 keer) en tussentijds bloedverlies (3000 keer).

Ook ontving het Lareb meldingen van bloedingen na de menopauze. Het ging om zo'n 500 meldingen, veelal ingediend door vrouwen tussen de 54 en 64 jaar. Maar er meldden zich ook vrouwen ouder dan 75 en vrouwen die al langer dan tien jaar geen bloedingen meer hadden gehad.

Meldingen kwamen ongeveer even vaak voor na een eerste als na een tweede prik. Afgezet tegen het aantal gezette prikken, kwamen meldingen na het Janssen-vaccin het meeste voor. In Nederland zijn 6,4 miljoen vrouwen gevaccineerd.

Infectie, ziekte of stress

Sinds afgelopen zomer doet Lareb vervolgonderzoek onder 2000 melders. Daarbij worden vervolgvragen gesteld over de aard van de klachten en op welk moment in de cyclus deze voorkwamen. Onduidelijk is wanneer de resultaten van dat vervolgonderzoek naar buiten komen.

Volgens Lareb is het nog te vroeg om te zeggen of een verstoorde cyclus een bijwerking is van de coronavaccins, daarvoor is meer onderzoek nodig. Maar het bijwerkingencentrum sluit een verband niet uit.

"Het is mogelijk dat de vaccinatie leidt tot menstruatiestoornissen", schrijft Lareb. "Het vaccin zet het immuunsysteem aan het werk. Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- en afbouw van het baarmoederslijmvlies."

Lareb wijst er daarnaast op dat menstruatiestoornissen ook zonder vaccinatie vaak voorkomen. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een infectie, ziekte of stress.

Valse meldingen

Iedereen kan bij Lareb in principe melding van een bijwerking doen; gecontroleerd wordt niet of iemand daadwerkelijk een vaccinatie heeft gehad. Het bijwerkingencentrum sluit dan ook niet uit dat er valse meldingen bijzitten.

Toch is het aantal meldingen zo groot dat de rapportage is overgedragen aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Om vast te stellen of er echt sprake is van een bijwerking, zal ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verder onderzoek moeten doen.