De angst voor onvruchtbaarheid door vaccin blijkt hardnekkig (wat experts ook zeggen)

Zonder al te veel twijfels nam ze het vaccin, maar sinds de tweede prik in juli heeft de 20-jarige Iris last van zware menstruatieklachten. "Het zijn hele heftige bloedingen, die stoppen dan maximaal voor een week en daarna begint het hele riedeltje weer opnieuw. En dat al vijf maanden lang", vertelt ze.

Bij het Bijwerkingencentrum Lareb kwamen ruim 17.000 meldingen binnen over menstruatiestoornissen na het vaccin. Vervelend, maar onschuldig en het komt vaker voor, zeggen deskundigen. En er is geen enkele aanleiding om te denken dat dit kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen. Volgens Lareb is het bovendien nog te vroeg om te zeggen of een verstoorde cyclus echt een bijwerking is van de coronavaccins, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Toch zijn verhalen over verstoorde menstruaties en de invloed die dat volgens sociale media zou hebben op vruchtbaarheid voor veel jongeren juist een van de redenen om het vaccin niet (opnieuw) te nemen. Ook Iris is angstig. "Ik heb een heel grote kinderwens en ben toch wel bang dat het vaccin iets gedaan heeft met mijn vruchtbaarheid." En zij is niet de enige met zorgen.

Omdat de zorgen over onvruchtbaarheid zo vaak terugkomen sprak NOS Stories met jongeren over hun vaccinatieangst en onderzocht waarom die verhalen zo hardnekkig verspreid worden: