Steeds meer ongevaccineerde zwangere vrouwen belanden op IC

Gynaecologen in Nederland slaan alarm omdat het aantal ongevaccineerde zwangeren dat op de intensive care belandt, stijgt. Die toename is duidelijk te zien in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum, waar sinds de zomer een verdubbeling is te zien van het aantal IC-opnames van zwangere vrouwen.

Gynaecoloog Hans Duvekot van het Erasmus MC heeft tot nu het leven van al deze vrouwen kunnen redden, maar het is in zijn ogen wachten op het eerste slachtoffer. Duvekot is niet alleen bezorgd over de lichamelijke impact op de aanstaande moeders, maar ook over de mentale gevolgen. ''Ze liggen hier wekenlang op de beademing en dan kan het gebeuren dat we toch het kind met een keizersnede moeten halen. Terwijl de moeder nog in een kunstmatige coma ligt. De impact daarvan is enorm.''

In totaal zijn er in het Erasmus MC 32 vrouwen op de IC terechtgekomen, de laatste werd afgelopen weekend opgenomen. Van die vrouwen was niemand volledig gevaccineerd. Ook andere ziekenhuizen in Nederland zien meer zwangere vrouwen op hun IC's, maar daar gaat het nog om lagere aantallen. Waarom Rotterdam zo'n brandhaard is, is volgens Duvekot niet duidelijk. "Wat we wel weten is dat de toename kwam nadat de Britse variant en nu de deltavariant zijn intrede deed. En we weten dat alle vrouwen die op de IC belanden, niet zijn gevaccineerd.''

De vrouw uit onderstaand filmpje was ongevaccineerd en kreeg corona. Daardoor moest haar kind al na 26 weken via een spoedkeizersnede worden gehaald: