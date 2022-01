Meer aanhoudingen vanwege misdrijven rond Oud en Nieuw dan vorig jaar

Er zijn in totaal 190 mensen aangehouden op verdenking van een misdrijf dat verband houdt met de viering van Oud en Nieuw. Dat blijkt uit een inventarisatie bij de parketten van het Openbaar Ministerie. Het aantal is hoger dan vorig jaar, toen ging het om 156 verdachten.

89 mensen zijn aangehouden voor geweld tegen hulpverleners en 47 voor geweld tegen anderen. In de andere zaken gaat het onder meer om vernieling en vuurwerkdelicten.

De mensen die worden verdacht van het plegen van geweld tegen een hulpverlener worden in principe voor de rechter gebracht. De eis zal dan fors hoger zijn dan in vergelijkbare geweldszaken, kondigt het OM aan. Andere, lichtere, zaken zal het OM zelf afdoen door een boete of een taakstraf op te leggen.

"Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en tolereren wij niet", zegt Guus Schram, coördinerend hoofdofficier. "Hulpverleners staan elke dag weer paraat om mensen te helpen en de samenleving veiliger te maken. Zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen en wij geven dan ook prioriteit aan de opsporing en vervolging van de verdachten."

Veel incidenten

Op 1 januari meldde de politie dat er tijdens de jaarwisseling veel incidenten waren, maar dat het nergens echt uit de hand is gelopen. Meerdere politieagenten op verschillende plekken in het land raakten gewond doordat ze bekogeld werden met zwaar vuurwerk, flessen en stenen.

Eerder deze week werd al bekend dat particulieren rond de jaarwisseling voor zo'n 10 miljoen euro schade hebben geleden. Het was voor het grootste deel, 8 miljoen, schade aan woningen en voor 2 miljoen aan auto's. De schade was daarmee volgens de verzekeraars ongeveer even groot als bij een 'normale' jaarwisseling zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen.