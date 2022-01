Ondanks vuurwerkverbod 10 miljoen euro schade aan auto's en woningen

Het vuurwerkverbod heeft afgelopen jaarwisseling niet kunnen voorkomen dat de schade weer in de miljoenen liep. Sterker nog, volgens verzekeraars was de schade ongeveer even groot als bij een 'normale' jaarwisseling zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen.

De particuliere schade kwam uit op zo'n 10 miljoen euro, schat het Verbond van Verzekeraars. Het betreft vooral schade aan woningen (8 miljoen euro) en auto's (2 miljoen euro). De totale schade is zeker nog hoger. De verzekeraars hebben nog geen zicht op de medische kosten en de schade die ondernemers hebben geleden.

"Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been, daarbij is meer (illegaal) vuurwerk afgestoken dan vorig jaar toen er ook sprake was van een verbod", zegt Richard Weurding, directeur bij het Verbond van Verzekeraars.