'Vader met sierpakket' gedoogd, dus vuurwerkverbod massaal genegeerd

In heel Nederland gold vannacht een vuurwerkverbod, toch ging er op veel plekken wel siervuurwerk de lucht in. Hoeveel vuurwerk er precies de lucht in is gegaan, is onduidelijk, maar het is duidelijk dat het vuurwerkverbod massaal is genegeerd.

"We willen daar geen oordeel over geven", laat politiewoordvoerder Robbert Salome weten. "Dat verbod is er echter niet voor niets. Er zijn risico's verbonden aan gebruik van illegaal vuurwerk, maar daar gaan wij niet over als politie. Dat heeft met gezondheidszorg te maken."

Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), de vereniging van bedrijven die met vuurwerk werken, uit wel zijn verwondering over de hoeveelheid vuurwerk. "Ik ben er verbaasd over."

In 'normale' jaren zonder vuurwerkverbod belt hij verschillende distributeurs en handelaars op om een inschatting te maken van de hoeveelheid vuurwerk die afgestoken gaat worden. Dit keer kon dat niet, maar toch schat hij dat er twee keer zo veel siervuurwerk de lucht in ging als vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod was.

Genegeerd

Voor de politie kwam het vuurwerk niet als een verrassing. Gisteren werd al voorspeld dat het vuurwerkverbod massaal zou worden genegeerd, omdat er veel partijen vuurwerk werden onderschept. Landelijk werd er dit jaar ongeveer 180.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, een record.

Dit is de Nieuwjaarsnacht in beeld: