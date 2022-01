Verdachte oudejaarsdrama Haaksbergen had ervaring met klaphamers

De man uit Haaksbergen, die door justitie verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeval op oudejaarsdag waarbij een 12-jarige jongen om het leven kwam, had een jarenlange ervaring met het gebruik van een klaphamer.

Dat verklaart zijn advocaat Janbart Kalk tegenover RTV Oost. De man zou hetzelfde veiligheidsprotocol hebben gehanteerd als voorgaande jaren. "Iedereen stond, zoals gebruikelijk, op veilige afstand en er werd vooraf gewaarschuwd voor de knal. De enige die dicht bij de klaphamer stond, was mijn cliënt zelf, om 'm te bedienen."

Het enige verschil met eerdere jaren is volgens de advocaat dat zijn cliënt voor deze jaarwisseling een nieuwe, kleinere klaphamer had gekocht. Dat gebeurde volgens advocaat Kalk bij een ervaren verkoper, waardoor er voor zijn cliënt "geen enkele aanleiding" was om te veronderstellen dat er iets mis zou zijn.

Metaaldeeltjes als granaatscherven

"Als hij had gedacht dat de klaphamer onveilig was, had hij 'm uiteraard nooit gebruikt", stelt Kalk. "Het lijkt erop dat bij de knal iets is losgeschoten van de klaphamer. De cliënt had dat zelf niet in de gaten. Er lagen ineens verderop twee jongens gewond op de stoep."