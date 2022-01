Ingetogen jaarwisseling Haaksbergen na fataal ongeluk met 12-jarige jongen

In Haaksbergen, waar gisteren een 12-jarige jongen omkwam bij een incident met een klaphamer, is afgelopen nacht veel minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren. Er is goed gehoor gegeven aan de oproep op sociale media om geen vuurwerk af te steken in de plaats, uit respect voor de familieleden van de twee slachtoffers. De 11-jarige vriend van de jongen die omkwam ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis.

In de buurt van huis waar de familie van het dodelijke slachtoffer woont, is geen vuurwerk afgestoken en bleef het stil, zegt woordvoerder Erwin Iping van de gemeente Haaksbergen. Elders was er wel vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling. Maar volgens Iping was het "stukken minder" dan gewoonlijk. Hij wijst erop dat de oproep tot ingetogenheid op sociale media honderden reacties opriep en zeer veel is gedeeld.

De man die gistermiddag na het incident werd opgepakt op verdenking van dood door schuld, zit vast in beperkingen, meldt RTV Oost. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met medegevangenen, familie of de buitenwereld.

Burgemeester Welten van Haaksbergen heeft nog niet gesproken met de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. Er zijn ook nog geen plannen voor een herdenking of rouwmoment, daarvoor wordt eerst geluisterd naar hoe de familie daar tegenover staat, aldus de gemeentelijke woordvoerder.

Dit vertelde de politie gisteren over het incident: