Kazachse journalist: 'In Nur-Sultan geen protest, maar er wordt gehamsterd'

Eerder werd het hem al moeilijk gemaakt om verslag te doen van de onrust in zijn land. Begin deze week werd hij nog opgepakt toen hij stond te filmen bij een kleine demonstratie in Nur-Sultan. "Omdat ik in de buurt was ben ik zonder cameraman en pershesje op pad gegaan. Ik liet de politie mijn perskaart zien en ik mocht in eerste instantie gewoon filmen. Maar na een minuut of tien hebben ze me toch gearresteerd. Ik bleef hen zeggen dat ik een journalist ben, maar dat hielp niet."

In een busje werd hij naar het politiebureau gebracht en een paar uur later mocht hij pas naar huis.

In Nur-Sultan is het nu relatief rustig. Het openbaar vervoer rijdt en de supermarkten zijn open, maar eten is steeds moeilijker te krijgen. "Hier zie je geen grote protesten op straat. Bij pinautomaten staan lange rijen en in supermarkten zijn mensen aan het hamsteren. Ik kon gisteravond niet eens meer brood vinden."